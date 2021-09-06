Две пенсии сразу и 10 тысяч рублей – кому дадут больше денег в сентябре-2021

Вторую пенсию получают 14 тысяч «военных» пенсионеров в Новосибирской области. В ПФР разъяснили, при каких условиях и кому полагается вторая пенсия, а также, как «военным» пенсионерам выплатят 10 тысяч рублей по Указу президента Владимира Путина.