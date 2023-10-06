Прежние экономические модели сменяются новой

«Вкладываем деньги в производство внутри страны» В России естественным образом началась структурная перестройка экономики, заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин.
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