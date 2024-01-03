Отсрочка кончилась: пришло время платить налог на проценты по депозитам

В этом году россияне впервые заплатят так называемый налог на депозиты. Речь о налоге на проценты по всем банковским вкладам, превышающим определенную суммуНалог на проценты по депозитам вступил в силу в 2021-м.
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