При каких загрязнениях ковер лучше отдать в химчистку? Почти в каждом доме имеется ковер. Он считается прекрасным напольным покрытием, выполняющим основные функции, к примеру, помогает сохранить тепло, помогает при установке шумоизоляции, но и выступает в качестве декора помещения.
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