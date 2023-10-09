При каких загрязнениях ковер лучше отдать в химчистку? Почти в каждом доме имеется ковер. Он считается прекрасным напольным покрытием, выполняющим основные функции, к примеру, помогает сохранить тепло, помогает при установке шумоизоляции, но и выступает в качестве декора помещения.