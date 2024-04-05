Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров

Токио принял решение о расширении санкций против России. Согласно сообщению Минэкономики Японии, с 17 апреля в страну будут запрещены экспорт литий-ионных аккумуляторов, моторного масла и труб для газо- и нефтепроводов.
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