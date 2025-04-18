Миграция как оружие Как Великобритания спонсирует организации, связанные с миграцией Ни для кого не секрет, что британские спецслужбы целенаправленно работают над дестабилизацией России, используя для этих целей в том числе и этноконфессиональные особенности для разжигания напряжённости внутри страны.