Отпускники делятся впечатлениями о холодных пляжах в Анапе и Сочи: вода ледяная, вонь от водорослей, но все же удалось искупаться Ирина ОрлонскаяОтдых на черноморском побережье Краснодарского края в этом году оказался не таким уж беззаботным, как мечтали российские туристы.