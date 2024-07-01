Отпускники делятся впечатлениями о холодных пляжах в Анапе и Сочи: вода ледяная, вонь от водорослей, но все же удалось искупаться Ирина ОрлонскаяОтдых на черноморском побережье Краснодарского края в этом году оказался не таким уж беззаботным, как мечтали российские туристы.
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