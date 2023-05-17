Превращаем сковородку в коптильню. Теперь можно коптить еду на обычной городской кухне

Для того, чтобы приготовить блюда в коптильне, вовсе не нужно ждать начало летнего дачного сезона. Простейшая коптильня легко оборудуется на обычной кухне, а в качестве основы выступает фольга, небольшой дуршлаг и глубокая сковорода с крышкой.