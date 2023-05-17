Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Превращаем сковородку в коптильню. Теперь можно коптить еду на обычной городской кухне

Для того, чтобы приготовить блюда в коптильне, вовсе не нужно ждать начало летнего дачного сезона. Простейшая коптильня легко оборудуется на обычной кухне, а в качестве основы выступает фольга, небольшой дуршлаг и глубокая сковорода с крышкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх