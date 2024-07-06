Турция предложила создать мирную платформу для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанском городе Шуша заявил, что Турция считает, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран.
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