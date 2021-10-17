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Житель Сахалина погиб под обломками снесенной ветром кровли дома

Житель Сахалина погиб под обломками снесенной ветром кровли дома

Под обломки снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек. Согласно информации пресс-службы губернатора Сахалинской области, еще один гражданин получил травмы.

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