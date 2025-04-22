Зонд Lucy впервые запечатлел астероид Дональдджохансон с близкого расстояния

Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab Новые снимки подтвердили гипотезу о том, что Дональдджохансон — контактно-двойное небесное тело.
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