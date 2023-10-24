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Сотрудники казанской полиции провели встречу по профилактике мошенничеств с работниками Республиканской клинической больницы

Сотрудники казанской полиции провели встречу по профилактике мошенничеств с работниками Республиканской клинической больницы

Порядка 250 медицинских работников приняли участие на встрече с казанскими полицейскими, где обсудили популярные схемы мошенничества Сегодня полицейские рассказали сотрудникам Республиканской клинической больницы Минздрава Республики Татастана о том, как обезопасить себя от действий мошенников по хищению денег с банковских карт.

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