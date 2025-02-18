Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Хорошо  бы  побыстрей  эти слова в дело превратитьЭксперт заявил о ...
  • Игорь Васиков
    ЧушпанРазрыдавшийся гла...
  • Eduard
    Рримосались европейские "пиявки" в американской симьке!Разрыдавшийся гла...

Певицу Шакиру госпитализировали во время гастролей

Певицу Шакиру госпитализировали во время гастролей

Певицу Шакире пришлось отменить свое выступление в Перу из-за экстренной госпитализации. Сообщается, что у 48-летней колумбийской артистки проблемы с животом, ей требуется некоторое время находится под наблюдением медиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх