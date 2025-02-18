Певицу Шакиру госпитализировали во время гастролей

Певицу Шакире пришлось отменить свое выступление в Перу из-за экстренной госпитализации. Сообщается, что у 48-летней колумбийской артистки проблемы с животом, ей требуется некоторое время находится под наблюдением медиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии