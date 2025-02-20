💪А ну-ка, парни! 💪 Накануне праздника Дня защитника Отечества в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже прошёл военно- спортивный праздник «А ну-ка, парни!», среди команд первых курсов.
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💪А ну-ка, парни! 💪 Накануне праздника Дня защитника Отечества в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже прошёл военно- спортивный праздник «А ну-ка, парни!», среди команд первых курсов.