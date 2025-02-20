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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
💪А ну-ка, парни

💪А ну-ка, парни! 💪 Накануне праздника Дня защитника Отечества в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже прошёл военно- спортивный праздник «А ну-ка, парни!», среди команд первых курсов.

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