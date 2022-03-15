Месть, запугивание, провокация. Режиму Зеленского и его кураторам по-прежнему нужна земля, а не люди

Тот факт, что в Киеве, а затем и в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Париже и прочих центрах «мировой цивилизации» сделали вид, что «не заметили» удар ракетой «Точка-У», снаряженной кассетной боевой частью, по центру Донецка, говорит не только о подлом цинизме режима президента Владимира Зеленского и его внешних кураторов Убийство 20 и тяжелые ранения еще 28 мирных жителей свидетельствует о главном подходе и киевской хунты, и ее направляющей и руководящей силы извне — им нужна земля Донбасса, но не люди, там живущие.