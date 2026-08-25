Песков: Владельцы критической инфраструктуры не всегда обеспечивают должную защиту от БПЛА

Владельцы критической инфраструктуры не всегда обеспечивают должную защиту от БПЛА, заявил Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что критически важные предприятия сталкиваются с угрозой атак беспилотников, однако их собственники не всегда уделяют безопасности необходимое внимание.
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