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Ethena расширяет доходную стратегию USDe через перпетуалы на реальные активы, целится в стократный рост рынка

Ethena расширяет доходную стратегию USDe через перпетуалы на реальные активы, целится в стократный рост рынка

Доходный продукт Ethena, стейблкоин USDe, получит очередное расширение обеспечения за счёт базисной торговли на бессрочных фьючерсах, привязанных к акциям (equity perps).

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