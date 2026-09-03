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Путин Россиядә еллык инфляциянең 6,3 процент тәшкил итүен әйтте

Россия Президенты Владимир Путин Көнчыгыш икътисади форумының пленар сессиясендә белдергәнчә, илдә еллык инфляция күрсәткече 6,3 процент тәшкил итә.

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