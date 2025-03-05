Приморье привлекает 7 новых компаний в инновационный центр "Русский"

Семь компаний готовы стать резидентами центра "Русский" в Приморье. Инициатива заявлена Дальневосточным федеральным университетом для развития высоких технологий и научных связей с Азией, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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