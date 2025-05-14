Кадейкин о словах Гру про Исаева: «То, что он вам рассказывал, и что было внутри – разные вещи. Даниил – один из лучших вратарей КХЛ. Мы стараемся создать трафик»

«Трактор» обыграл «Локомотив» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1-0). Перед финалом главный тренер челябинцев Бенуа Гру заявил: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре.