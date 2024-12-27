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На Украине напомнили Евросоюзу о необходимости расследования подрывов «Северных потоков»

На Украине напомнили Евросоюзу о необходимости расследования подрывов «Северных потоков»

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политики безопасности Кае Каллас, напомнив о необходимости расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

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