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Вкладчикам объяснили, когда банк может не вернуть деньги и будет прав

Вкладчикам объяснили, когда банк может не вернуть деньги и будет прав

Иногда возврат ранее положенных на депозит денежных средств может стать настоящей проблемой для вкладчика.

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