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Бизнес журнал. Урал

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Выставка ИННОПРОМ впервые займет все четыре павильона

Выставка ИННОПРОМ впервые займет все четыре павильона

На заседании организационного комитета под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова было объявлено, что международная промышленная выставка «Иннопром-2024», которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, впервые займет все четыре выставочных павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

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