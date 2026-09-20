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Трусова: пять четверных — настолько сухого тела уже не будет, я всё‑таки женщина

Трусова: пять четверных — настолько сухого тела уже не будет, я всё‑таки женщина

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) оценила свою форму после контрольных прокатов.

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