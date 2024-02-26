В Польше сообщили о возможной передаче Киеву современных ракетных технологий

Страны — члены НАТО обсуждают возможную передачу Украине современных ракетных технологий. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже.
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