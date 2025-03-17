«Шаман» громит врага в боях на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Продолжаются бои на Запорожском фронте: «Шаман» громит врага у Новоандреевки. Операторы дронов подразделения «Шаман» 1455-го полка уничтожают пункты и аппаратуру управления беспилотниками ВСУ, а также сбивают тяжелые дроны-бомбардировщики «Баба Яга».
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