Полянский: РФ удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе

Global Look Press/John Pulsipher/imageBROKER.com Россия удивлена позицией Соединенных Штатов и Японии, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
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