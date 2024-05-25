Полянский: РФ удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе

Global Look Press/John Pulsipher/imageBROKER.com Россия удивлена позицией Соединенных Штатов и Японии, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.