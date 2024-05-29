Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже: выпускники на эмоциях поднимали одежду

Сергей Kоролев Это какими же надо было быть идиотками, чтобы на экзамен одевать лифчик и трусы с металлическими украшениями? Или у них после ЕГЭ что-то намечалось?

Леонид Ла Рошель ПУНКТ ПРИЁМА ЕГЭ... мля, навеяло - пункт приёма стеклотары, пункт приёма лекарственных трав, пункт приёма яблок, сливы, алычи, винограда, абрикос, пункт приёма цветмета... не сдачи ЕГЭ, а именно приёма - у вас ЕГЭ помятый и слегка испачканый - не принимаем...