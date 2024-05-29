Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе заявил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях.
Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже: выпускники на эмоциях поднимали одежду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Kоролев
Это какими же надо было быть идиотками, чтобы на экзамен одевать лифчик и трусы с металлическими украшениями? Или у них после ЕГЭ что-то намечалось?
Ответить
16 час.
Леонид Ла Рошель
ПУНКТ ПРИЁМА ЕГЭ... мля, навеяло - пункт приёма стеклотары, пункт приёма лекарственных трав, пункт приёма яблок, сливы, алычи, винограда, абрикос, пункт приёма цветмета... не сдачи ЕГЭ, а именно приёма - у вас ЕГЭ помятый и слегка испачканый - не принимаем...
Ответить
10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В лифчиках встречается такая штука "косточка" - чаще металлическая тонкая полосочка/проволочка для поддержания формы чашки (в стиралке вылетает и может вылезти где угодно), на эту хрень вполне мог срабатывать детектор. Супенаторы в обуви то же металлические - но это видимо другое, молоденькие сиськи были более интересны проверяющим.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии