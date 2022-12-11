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Эдуард Латыпов: «Работы еще очень много. Надо входить в свои лучшие кондиции, пока я далек от них»

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое состояние после этапа Кубка России в Тюмени. Сегодня о стал третьим в масс-старте.

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