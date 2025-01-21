На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обращение председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен к новому президенту США Дональду Трампу, в котором она поздравила политика с вступлением в должность.
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