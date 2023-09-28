В Челябинске не стали менять бизнес-омбудсмена

Александр Гончаров сохранил пост уполномоченного по правам предпринимателей Южного Урала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 сентября, Законодательное собрание Челябинской области утвердило в должности регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова.
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