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Окровавленный пакет с тушей животного напугал жителей одного из дворов Екатеринбурга

Окровавленный пакет с тушей животного напугал жителей одного из дворов Екатеринбурга

Инцидент произошел утром в субботу, 19 февраля, возле дома № 15 на улице Рабочих в Екатеринбурге. Очевидцы происшествия рассказали Е1, что обнаружили пакет с кровавыми останками ребенка — у трупа не было конечностей, а рядом лежал ободранный скальп.

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