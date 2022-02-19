Окровавленный пакет с тушей животного напугал жителей одного из дворов Екатеринбурга

Инцидент произошел утром в субботу, 19 февраля, возле дома № 15 на улице Рабочих в Екатеринбурге. Очевидцы происшествия рассказали Е1, что обнаружили пакет с кровавыми останками ребенка — у трупа не было конечностей, а рядом лежал ободранный скальп.