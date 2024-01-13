Почитываю тут дневник одной дамы-чайдфри. Причем она не просто женщина, по каким-то причинам решившая не заводить детей, а довольно агрессивно несет свою позицию в массы.
Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?
Комментарии
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Алексей Казаков
С детьми как раз больше интереса появилось- экскурсии по разным местам например До семьи любил одиночные экстремальные походы в лес и горы Теперь походы семьей- минус то что экстрима меньше Добавлю что дети большие приколисты- да и себя в детстве вспоминаешь Ещё минус- нервы трепятся сильно
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13 час.
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