Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?

Алексей Казаков

С детьми как раз больше интереса появилось- экскурсии по разным местам например До семьи любил одиночные экстремальные походы в лес и горы Теперь походы семьей- минус то что экстрима меньше Добавлю что дети большие приколисты- да и себя в детстве вспоминаешь Ещё минус- нервы трепятся сильно