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СМИ: «Локомотив» интересуется Траоре из «Аякса»

СМИ: «Локомотив» интересуется Траоре из «Аякса»

Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему амстердамского «Аякса» Лассина Траоре. Как сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf, «Аякс» хочет заработать на трансфере Траоре не менее €10 млн.

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