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  • ольга решетникова
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Русские солдаты оставили послание ВСУ на острове Змеиный

Русские солдаты оставили послание ВСУ на острове Змеиный

Солдаты русской армии нарисовали огромную букву Z на острове Змеиный. Её размер настолько велик, что изображение смогли запечатлеть с космического спутника, передаёт новостной телеграм-канал "Херсонська фортеця".

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