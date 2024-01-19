Власти Тульской области – в фарватере уничтожения традиционной школы и профессии учителя

Правители исправляют ошибку СССР. Чем глупее население тем проще им руководить и проще у него запросы

Юрий Николаев

Греф как сказал (цитата не дословная, но близка к тексту) А зачем нам грамотные люди? Чем безграмотней человек, тем проще им манипулировать. Вот именно к этому и ведут цифровики Россию!