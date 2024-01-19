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Власти Тульской области – в фарватере уничтожения традиционной школы и профессии учителя

Власти Тульской области – в фарватере уничтожения традиционной школы и профессии учителя

Власти Тульской области – в фарватере уничтожения традиционной школы и профессии учителя Министерство образования Тульской области радостно объявило, что уже в этом году все домашние задания за школьников будет проверять нейросеть («искусственный интеллект»).

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Комментарии
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Юрий Стенякин
Правители исправляют ошибку СССР. Чем глупее население тем проще им руководить и проще у него запросы
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1 д.
Юрий Николаев
Греф как сказал (цитата не дословная, но близка к тексту) А зачем нам грамотные люди? Чем безграмотней человек, тем проще им манипулировать. Вот именно к этому и ведут цифровики Россию!
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10 час.
Владимир Соколов
уже давно актуален вопрос к чиновникам- а на чью разведку вы гражданин работаете?
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3 час.

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