Власти Тульской области – в фарватере уничтожения традиционной школы и профессии учителя Министерство образования Тульской области радостно объявило, что уже в этом году все домашние задания за школьников будет проверять нейросеть («искусственный интеллект»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии