МИД Китая сообщил, что обсудят Орбан и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине

Председатель Китая Си Цзиньпин и прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров обсудят вопросы, которые представляют интерес для обеих стран, заявил МИД КНР 8 июля на официальном сайте.
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