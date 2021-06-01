Медвежий угол

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Полиция в России будет без оружия: Редкой глупости законодательная инициатива

Полиция в России будет без оружия: Редкой глупости законодательная инициатива

Полицейские начали стрелять по людям (мало кто заметил, что за последний год таких случаев стало резко стало больше), и из архивов подняли законодательную инициативу: полицейским не выдавать оружия вообще.

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Михаил Солдатов
Полиция должна быть вооружена, иначе толку от неё не будет - какой здравомыслящий человек попрёт на вооружённого автоматом преступника с газовым баллончиком и дубинкой??? Другое дело, профессионализм полицейских по применению и обращению с оружием надо доводить до совершенства и усвоить главное правило - доставать оружие из кобуры только если в руках у преступника есть оружие или опасный предмет. И НИКОГДА не досылать патрон в патронник, чтобы просто "попугать" задерживаемого или подозреваемого. А уж ГИБДДшникам вообще ограничить применение оружия определёнными ситуациями и ужесточить меры за неправомерное применение и угрозу оружием.

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