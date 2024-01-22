Умер создатель "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит

В Одессе умер известный украинский актер и сценарист, создавший "Джентльмен-шоу".В Одессе от инфаркта скончался известный актёр, литератор и драматург, участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу" и сценарист проекта "Голые и смешные" Евгений Хаит.