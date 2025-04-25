Самолет из США приземлился в столичном "Внуково-2"

РИА Новости/Максим Блинов Самолет, предположительно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, утром 25 апреля приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24.
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