Жилой комплекс «Скандинавский» достроили в Мытищах

Последние жилые корпуса ЖК «Скандинавский» достроили в Мытищах. Туда переедут 307 семей. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здания оформили в скандинавском стиле, а на первых этажах разместили коммерческие помещения.
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