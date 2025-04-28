Водитель Toyota RAV 4 погиб в результате столкновения в Хабаровске

Сегодня, 28 апреля 2025 года, в 11:45 в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Toyota RAV 4, двигаясь по улице Трёхгорная в сторону улицы Совхозной, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Prius.