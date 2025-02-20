Путин напомнил европейцам об их отказе участвовать в урегулировании украинского конфликта

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах США и России.
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