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ЕС обещает интеграцию энергетики Украины и Молдавии к 2026 году

ЕС обещает интеграцию энергетики Украины и Молдавии к 2026 году

Евросоюз намерен завершить интеграцию энергетических систем Украины и Молдавии к концу 2026 года. Это заявление сделала глава Еврокомиссии, подчеркнув важность энергосотрудничества для стабильности региона.

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