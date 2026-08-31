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На Соборной площади Астраханского кремля ожила «Сказка о царе Салтане»

На Соборной площади Астраханского кремля ожила «Сказка о царе Салтане»

В Астрахани под открытым небом Театр оперы и балета представил премьеру великой русской оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

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