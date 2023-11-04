Украинские боевики вышли на «Волгу» и сдались в плен, а на запорожском направлении куча иностранных наемников: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 ноября 2023 года Юлия СоколоваПо последним данным Министерства обороны РФ, на передовую сцену вышло новое событие, акцентирующее внимание на растущем нежелании украинских военнослужащих продолжать боевые действия.