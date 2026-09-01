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Воронежские новости

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В воронежском селе Ямное группа в масках уже 3 месяца нападает на жителей

В воронежском селе Ямное группа в масках уже 3 месяца нападает на жителей

За три месяца мужчины в масках несколько раз проникали во дворы частных домов, заглядывали за заборы, угрожали оружием и применяли газовые баллончики.

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