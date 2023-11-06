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Встречи для предпринимателей в клубе Business Update пройдут в Москве в ноябре

Встречи для предпринимателей в клубе Business Update пройдут в Москве в ноябре

В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых — работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое.

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