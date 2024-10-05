НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

119 подписчиков

Офицеры СК России поздравили заслуженного учителя России с профессиональным праздником

Офицеры СК России поздравили заслуженного учителя России с профессиональным праздником

Дмитрий Мурин дал совет молодому поколению - не торопиться жить Офицеры Следственного комитета России по Петербургу поздравили Заслуженного учителя России, кавалера ордена «Знак Почета» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством», жителя блокадного Ленинграда Дмитрия Мурина с Днём учителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх