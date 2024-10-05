Офицеры СК России поздравили заслуженного учителя России с профессиональным праздником

Дмитрий Мурин дал совет молодому поколению - не торопиться жить Офицеры Следственного комитета России по Петербургу поздравили Заслуженного учителя России, кавалера ордена «Знак Почета» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством», жителя блокадного Ленинграда Дмитрия Мурина с Днём учителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии