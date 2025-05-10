"И снова здравствуйте: великая схема «украл — сел — вышел — живёшь»"

Казалось бы, пора бы уже удивляться перестать. Но нет — каждый раз, когда раскрывается очередной эпизод по гособоронзаказу, где внезапно исчезают сотни миллионов рублей, внутри всё равно шевелится надежда: а вдруг в этот раз всё будет иначе? Итак, новость дня — в Хабаровском крае арестован гендиректор ООО «Креатив» Иван Дмитриев.